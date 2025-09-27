タレントの小島瑠璃子が、9月25日、Instagramを更新。《大阪万博に行ってきました 弾丸日帰り！！！》と報告し、万博会場で撮った写真をアップした。

小島は金髪にサングラス、黒のノースリーブ姿。続けて《暑さが心配でしたが問題なく楽しめました 涼める場所や座れる休憩スペースがたくさんあって、運営の方々や建築した方が来場者のことを考えてくれているなぁと感じました 大屋根リングにはエスカレーターで登れてほっとしました笑笑 ミャクミャクは見れば見るほど可愛くなってくる魅力がありますね》と綴っている。

この投稿には《元気そうで何より》《まさかの日帰りとはすごい》などのコメントが寄せられ、3.1万件の「いいね！」がつけられている（9月27日時点）。

2010年代、「バラエティの女王」と称された小島。2022年、突如中国への留学を発表すると、翌年には所属していたホリプロを退所。実業家の北村功太氏と結婚し、2024年に第一子を出産している。

しかし、2025年2月、自宅マンションで北村氏が亡くなっているのを小島が発見。当時、北村氏の会社は経営状況が苦しくなっており、遺書のようなものが見つかったとされている。

2023年のホリプロ退社後は、芸能活動を休止している小島だが、復帰はあるのだろうか。

「2月に北村さんが亡くなって相当のショックを受けたようですが、7月には久々にInstagramを更新、子どもと笑顔の写真をアップし、《日々元気に過ごしています》と報告しています。

金髪には驚きましたが、次のステップへと進もうとする意志の表れだったのかもしれません。

その後は頻繁にInstagramを更新していることからも、芸能界に復帰する意思はあるのでしょう。まだ31歳ですし、もともとMCもこなすほど頭の回転は速い。ママタレとして十分やっていけるでしょう。

決して “円満” とはいえない形で退所した古巣も、事情が事情だけに力を貸すのでは」（芸能記者）

本誌が6月、小島に今後の方針などについて質問したところ、

「今後の活動につきましては、現在のところ全くの未定です。状況が落ち着き次第、お世話になった方々に相談しながら決めて参りたいと考えております」

との回答を得ている。まだ幼い子供がいるものの、芸能活動再開を前向きに考えていることがうかがえる。母となった「女王」の帰還は近いのかもしれない。