この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「やるべきことをしていればダラダラ時間もOK」小学生の家時間に独自見解

YouTube動画「【家での過ごし方】小学生のだらだら時間、心配？それとも必要？」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、家庭でダラダラと過ごす小学生への向き合い方について語った。動画の冒頭では、視聴者から寄せられた「小6の息子が学校・スポーツ・宿題はこなすものの、それ以外は家でYouTubeやゲームばかり」という相談を紹介しつつ、「親としては無駄に感じてしまうが、どうサポートすれば？」という質問に正面から答えた。



道山氏は、「やるべきことをしていれば、基本的には問題ないと思います」と断言。自身の教師時代の体験を挙げ、「仕事を最速で終わらせて家に帰っていたけど、やるべきことができていれば誰にも怒られない。それは企業でも同じ」と話し、子どもも宿題や練習など『やるべきこと』をこなしていれば余剰時間の“ダラダラ”を責める必要はないと強調した。



一方で、「ダラダラしている時間をより有効に使ってほしいという親心も分かる」とし、勉強や手伝いを促すための『ご褒美作戦』や『お手伝い方式』など“活動のメリット”を提示するアイデアを紹介。「子どもに“そっちの方が得”と思わせれば、自然と動きます」と語った。加えて、子どもを動かすには「親の愛情が的確に届いているか（愛情バロメーター）と、提示する条件の魅力度、この2つが鍵」とし、「条件が魅力的で愛情も伝わっていれば、不必要に動かす必要はありません」と独自理論を述べた。



最後に、「今、お子さんはやるべきことをちゃんとやっているので、まずはしっかり褒めてあげてください。タイミングが来た時に自然と前向きになれるはずです」とまとめ、視聴者にエールを送って動画を締めくくった。