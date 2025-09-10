この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が公開した動画『やせすぎたライギョの48時間後…。水中にカメラ沈めて見てみると…【やせすぎ雷魚３日目】』が注目を集めている。YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるさんは、ガリガリにやせ細った雷魚を救うため、餌やりや経過観察の様子を詳しく語った。



動画冒頭、「ウナギみたいにガリガリに痩せを取った雷魚」が元気にしていることを確認し、「昨日、魚の切り身をピンセットから食べることができました」と喜びの報告。“ウンチ”の確認も欠かさず、白っぽいながらも「これでちゃんと食べて、消化吸収できてると思うんだよね」と安堵の表情を見せた。



この雷魚は「きな猫釣りチャンネルのきなさんがすごい生き物見つけたんで捕獲しましたって連絡いただいて」と引き取った経緯を解説。左目が見えておらず「自然界でなかなか餌を食べることができなくて、ここまで痩せを取ってしまったんじゃないか」と推察している。急激な餌やりによる消化不良や嘔吐のリスクを避け、「少しずつ餌の量を増やしていこうと思ってます」と慎重なリハビリ計画を明かした。



餌やりでは冷凍の鯉の切り身を用い、さらに「カーニバルっていう人工飼料」を切り身の中に挟む作戦を投入。単品では嫌がる傾向があるが、「少ない量でしっかりと栄養を取れる」という人工飼料の特徴を活かして工夫を重ねた。切り身と一緒なら完食する姿に、「まんまと食わされてんな。作戦通りなんだよ」と喜びのリアクションも飛び出した。



最終的に雷魚は「全部食べましたね。よし、とりあえず今日の餌やりはここまでにしとくか」と順調に食欲を見せ、「昨日は1食しか食べてないけど、今日から朝夜2食食べさせていこうと思います」と前向きな今後のケア方針を語った。

