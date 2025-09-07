2025年9月3日（水）から、『ロイズ通信販売』『ロイズ直営店』にて、ハロウィン限定商品が期間・数量限定で販売中です。

『ロイズハロウィンポップボックス』は、箱を開けると、にぎやかなお城がポップアップ！

飛び出す仕掛け付きのボックスに、人気のロイズポップチョコやハロウィンデザインのフィルムで包装したロイズの人気商品が詰め合わされています。

【商品詳細】

ロイズハロウィンポップボックス

内容量：6種／計20個

価格：1,566円

『ロイズハロウィンちょこっとボックスセット』は、中の小箱にも個包装にもハロウィンキャラクターがいっぱいの、ポップでキュートな詰め合わせ。

ゴーストハウスをイメージした外箱の窓からキャラクターたちがのぞいていて、お部屋に飾るだけでハロウィンが待ち遠しくなるデザインです。小箱をひとつずつギフトとして配ることもできますよ！

【商品詳細】

ロイズハロウィンちょこっとボックスセット

内容量：4種／計54個

価格：2,700円

大きな箱の中に、ハロウィンデザインの個包装に入った7種計104個の人気商品がたっぷり入った『ロイズハロウィンわくわくボックス』。箱のミシン目に沿って窓を開けると、手を入れたり箱を振ったりしてお菓子をとり出せる楽しいボックスです。

ピュアチョコレートはオリジナルのおみくじ付き。箱を振って、「何が出てくるかな？」と盛り上がろう！

【商品詳細】

ロイズハロウィンわくわくボックス

内容量：7種／計104個

価格：4,698円

『ロイズハロウィンプチセット』は、キャットとゴーストのカラフルでキュートなロイズポップチョコと、ハロウィン限定デザインの個包装に入ったピュアチョコレートのセット。

ちょっとした手土産や、お子さまへのプレゼントにもおすすめです。

【商品詳細】

ロイズハロウィンプチセット

内容量：4種／計10個

価格：837円

ナッツやフルーツなどのクリームをショコラに閉じ込めた人気商品『ロイズアールショコラ（4種詰合せ）』を、ハロウィン限定パッケージに詰めた『ロイズハロウィンアールショコラ』。

個包装にもハロウィンの柄が散りばめられています。

【商品詳細】

ロイズハロウィンアールショコラ

内容量：4種／計20個

価格：1,188円

『ロイズハロウィンバトンクッキー』は、ローストしたココナッツが香ばしい、さくさくとした食感のクッキーの片面に、まろやかなチョコレートをコーティングした『バトンクッキー（ココナッツ）』をハロウィン限定のパッケージで。

幅広く愛される定番人気の味わいは、ハロウィンパーティにもおすすめです。

【商品詳細】

ロイズハロウィンバトンクッキー

内容量：25枚

価格：999円

『ロイズハロウィンクッキーズ（5枚入）』は、かぼちゃパウダーを練り込んだ生地とココア味の生地がおいしい、ジャック・オー・ランタン柄のかわいらしいクッキーです。片面にはまろやかなチョコレートをコーティング。

個包装はキャットとゴーストの2種類です。

【商品詳細】

ロイズハロウィンクッキーズ（5枚入）

内容量：5枚

価格：945円

『ロイズハロウィンピュアチョコレート』は、『ピュアチョコレート（スイート＆ミルク）』が、かわいいハロウィン限定のパッケージに！

ポップな柄の個包装がキュートで、ボリュームたっぷりの40枚入。ハロウィンパーティで配ることもできる、もらってうれしいひと箱です。

【商品詳細】

ロイズハロウィンピュアチョコレート

内容量：2種／計40枚

価格：1,377円

チョコレートウエハースやフルーツバーチョコレート、バトンクッキーなどの人気商品やハロウィン限定商品を集めてボリューム満点に詰め合わせた『ロイズハロウィンハッピーセレクション』。

贈った人ももらった人もハッピーになるにぎやかなデザインのひと箱で、プレゼントにもおすすめです。

【商品詳細】

ロイズハロウィンハッピーセレクション

内容量：14種／計42個

価格：3,429円

【ロイズ通信販売】

上記商品ご注文期間：2025年9月3日（水）～10月28日（火）

（お届け希望日：2025年9月6日～11月1日）

※注文期間中でも商品がなくなり次第、販売終了。

電話番号：0120-373-612（ロイズ通販センター）

【ロイズ直営店】

上記商品は、2025年9月3日（水）より販売。

※各店商品がなくなり次第、販売終了。

東苗穂店 ・札幌大丸店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・新千歳空港店 ・ロイズ チョコレートワールド

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

『ロイズ』から、“おいしい・楽しい・かわいい”ハロウィン限定商品が登場！

パーティにぴったりな飛び出す仕掛けや占いも楽しめる詰め合わせに、カラフルでキュートなプチギフトなど、お菓子でハロウィンを楽しんでみてはいかがでしょうか？

