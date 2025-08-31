【魚座】週間タロット占い《来週：2025年9月1日〜9月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月1日〜9月7日）の【魚座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面では考えを変えていくでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の胸の中にだけ留めておきたい秘密が沢山あるようです。相談したい時もしないように我慢していきます。仕事や公の場では周囲の人達の気持ちをあまり考えずに押し切る事案があるでしょう。その後のフォローをしてあげると良いです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の中で理想を下げていきます。相手に対して求めることを減らしますが、それが相手に伝わっているわけではないので、発言にも謙虚さがあると良いでしょう。シングルの方は、大衆に属さない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の理想とする恋愛観を持っています。
｜時期｜
9月2日 恋愛運UP ／ 9月3日 苦手なことから離れる
｜ラッキーアイテム｜
キッチン用品
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞