フェラーリ308 GTBに並んだ特別仕様の価格

ゲイル・バンクス氏が組んだ、特別なV8エンジンを積んだポンティアック・トージャンは、この1台しか作られていない。オプションで希望は可能だったものの、価格はフェラーリ308 GTBに並び、二の足を踏ませたのだろう。

【画像】試作だけの超高性能 トージャン 同時期の300km/h超モデル マッスルカーの起源GTOも 全103枚

ポール・カウランド氏が所有するトージャンはプロトタイプで、1985年にグレートブリテン島へ運ばれ、所在がわからなくなっていた。ところが偶然にも、彼がテレビ番組の撮影で話しかけた人物は、それを購入した男性の息子だった。



ポンティアック・ファイヤーバード（3代目／1982〜1993年／北米仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

「素晴らしい話を聞かせてくれました。購入した彼の父は、とても大切にしていたそうです。亡くなって以降、絶対に手放せない気持ちのままだと教えてくれました。でも、念のため名刺を渡したんですよ」

カウランドが続ける。「取材を終えて帰宅する途中、電話が鳴りました。自分がクルマにピッタリの人物だと話してくれて、納得できる価格が提示されたんです。プロトタイプだったことは、その時点では知りませんでした」

少し放っておいても復活できるアメリカ車

レッドのトージャンには、デモ車両としてほぼすべてのオプションが盛り込まれていた。ゴッティ社製のアルミホイールに、LCD式のメーターなど。

約50台のカーコレクションを保有するカウランドだが、運転は難しいという。「ようやく、クルマのことを理解してきた感じです。今買わなければ二度と手に入らないという強迫観念で、コレクションは増えてしまうんですよね」



ポンティアック・トージャン・ツインターボのオーナー、ポール・カウランド氏 マックス・エドレストン（Max Edleston）

彼が購入してからも、4年間ほど放置されていたらしい。「アメリカ車は、少し放っておいても復活できる点が好きですね。ブレーキフルードの交換など、簡単な整備で再び走るようになる場合が殆どです」

1985年にはドッカンターボを味わえたはず

ジャンプケーブルをつなぎ、トージャンのV8エンジンを始動。アクセルペダルを軽く踏むだけで、2つのヘッドが左右に揺れる。ターボチャージャーの唸りはなく、ブローオフバルブの悲鳴も聞こえない。

カウランドの話では、ターボブーストは本域まで上昇しないという。「完成直後には、高品質な鍛造部品が多用されていたはずですが、どこかの段階でのリビルド時に、質の悪い部品で代用されたんじゃないでしょうか」



ポンティアック・ファイヤーバード（3代目／1982〜1993年／北米仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

アクセルペダルを踏み込んでも、ダッシュボードのブースト計は大きく変化しない。ボートの場合は、基本的に高域で回り続けるため、ターボラグは問題にならない。大径だから、ブースト圧を充分に高めるのに、そもそも相当な時間が必要だろう。

恐らく1985年の時点では、強力に打ち出されるドッカンターボを味わえたはず。「本来の状態へ戻すのに、どれくらい費用がかかるんでしょうね」。彼がつぶやく。

とても状態の良いトランザムのような走り

ブレーキは、ポンティアックのトランザム用オプションが組まれているだけ。300km/h以上の速度域では、明らかに役不足なはず。そのかわり、英国の一般道を走らせるのに、過剰ではないパワー感ではある。

4速ATは、太くなったトルクに合わせてアップグレードされている。停止中にDを選択すると勢いよく繋がり、ブレーキペダルを踏んだままでもトージャンは進みたがる。800馬力の勢いではないとしても、確かに速い。



ポンティアック・ファイヤーバード（3代目／1982〜1993年／北米仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

「とても状態の良い、トランザムのような走りだと思います。特に、サスペンションの設定は最高ですね」。カウランドが話す。乗り心地は快適で、ステアリングも正確。典型的なアメリカン・マッスルカーとは、印象が大きく異なる。

時速200マイル以上の性能はプロトタイプだけ

最高速度は時速206マイル（約331km/h）だという、開発者のラッセル・クヌーセン氏の主張は、大げさなものではないだろう。カウランドも、そう考えている。V8エンジンに並ぶターボの大きさと、バンクスの技術を鑑みれば、不可能ではない。

量産車だと表現することに疑問は残るが、1985年から1991年にかけて、136台のトージャンが提供されたことも事実ではある。限られた生産数ながら、ポンティアックの期待へ応えた内容でもあった。



ポンティアック・ファイヤーバード（3代目／1982〜1993年／北米仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

それでも、殆どには自然吸気のV8エンジンが載った。ターボチャージャーやスーパーチャージャーを希望した顧客は、1人づつしかいなかった。300km/h以上の性能が与えられた例は、プロトタイプだけだったことも間違いではない。

実は、クヌーセン・オートモーティブ社は、アメリカ・ネブラスカ州で事業を続けている。「他社がボディを与えたモデルとして、当時では優れたデザインの1つだったと思います。充分な注目も集めましたよ」。クヌーセン本人が振り返ってくれた。

ポンティアック・トージャン・ツインターボ（1985〜1991年／北米仕様）のスペック

北米価格：6万2000ドル（新車時）

生産数：136台（トージャン合計）

全長：−mm

全幅：−mm

全高：−mm

最高速度：331km/h

0-97km/h加速：7.3秒

燃費：8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1510kg

パワートレイン：V型8気筒5733cc ツインターボチャージャーOHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：811ps/4800rpm

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：4速オートマティック（後輪駆動）