¡ÚÂ®Êó¡Û°äÂÎ¤Ï¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿26ºÐÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¡¡Éã¿Æ¡ÖÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Èá¤·¤¤¡×Íå±±³Ù
ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢2025Ç¯8·î15Æü¤ÎÁÜº÷¤Ç¤ß¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î26ºÐ¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Á¾ÅÄ·½Î¼¤µ¤ó26ºÐ¤Ç¤¹¡£
Á¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï8·î14Æü¡¢Íå±±³Ù¤ÇÅÐ»³Ãæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï8·î15Æü¡¢Á¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç°äÂÎ¤òÈ¯¸«¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢°äÂÎ¤Ï¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Á¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Á¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¡ÖÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Èá¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Á¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¥°¥Þ1Æ¬¤È»Ò¥°¥Þ2Æ¬¤¬¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥Þ¤¬Á¾ÅÄ¤µ¤ó¤ò½±¤Ã¤¿¸ÄÂÎ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ»Áí¸¦¤¬º£¸åDNAÊ¬ÀÏ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
Êè,
ÂçÁ¥,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥À¥¤¥¹,
ÆÁÅç,
¹©¾ì,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹