コスパがいいと思うゴールドカードランキング！ 2位「三井住友カード ゴールド（NL）」、圧倒的1位は？
アドバイザーナビは、7月2〜9日の期間、全国20〜70代の男女210人を対象に、ゴールドカードの利用実態に関するアンケートを実施し、その中からコスパがいいと思うゴールドカードランキングを発表しました。
調査では、年会費と得られる特典・還元率のバランスを重視する傾向が明らかになりました。
【15位までの全ランキング結果を見る】
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュース編集部の編集者。SNSトレンドやSEOライティングに強みがあり、旅行・カルチャー・エンタメを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が趣味。
(文:坂上 恵)
2位：三井住友カード ゴールド（NL）／17.6％2位は「三井住友カード ゴールド（NL）」でした。年間100万円以上の利用で翌年度以降の年会費が永年無料になるほか、コンビニやマクドナルドなど対象店舗でのスマホタッチ決済利用時に最大7％のポイント還元が受けられます。海外・国内旅行傷害保険や空港ラウンジサービスも付帯しており、日常から旅行まで幅広く活用できる1枚として支持を集めています。
1位：楽天ゴールドカード／31.4％1位は「楽天ゴールドカード」でした。年会費は2200円（税込、2025年現在）とゴールドカードとしては手頃で、楽天市場での利用時にはSPU（スーパーポイントアッププログラム）適用により通常より高いポイント還元が受けられます。特に楽天市場を日常的に利用する人にとって、コストを抑えながらポイントを効率的に貯められる1枚です。
