【方言クイズ】「あさっての次の日」のこと、なんて言う？…じつは、東日本で「東京だけ」例外的な言い方だった

ゴミは、「なげる」？「ほかす」？「うっちゃる」？

「明後日の次の日」、あなたの町では「やのあさって」？「しあさって」？

普段何気なく使っている言葉でも、他の地域では違う意味を持っていたり、通じなかったりするかもしれません。

佐藤亮一編『方言の地図帳』（講談社学術文庫）は、1957年から1965年にかけて国立国語研究所が総力を傾けて製作した『日本言語地図』（1966〜1974刊行、全６巻）をもとに、言葉がいかに伝播し、姿を変え、生成していくのかを描き出しており、日本語の豊かさ・おもしろさを知ることができます。

例えば、「あさっての次の日」も、地域によって言い方が全く異なります。同書より引用します。（読みやすさのため、改行などを編集しています）。

明明後日（シアサッテ/ヤノアサッテ/サ（―）サッテ）

あなたは「あさっての次の日」を何と言いますか。

このような質問を受けて、もし、ヤノアサッテ、ヤナサッテ、ヤネアサッテなどと答えたら、その人は東日本出身の人だろう。

もし、シアサッテと答えたら、これはわからない。なぜなら、シアサッテは西日本の方言であると同時に、共通語でもあるからだ。

分布は、概略的に、東日本がヤノアサッテ（ヤナサッテ、ヤネアサッテ、ヤニアサッテなどを含む）、西日本がシアサッテである。しかし、東京都区内は、東日本では例外的にシアサッテである。都区内のシアサッテは周囲をヤノアサッテに囲まれている。

すなわち、この語に関する限り、都区内は言語の島である。このような分布は、都区内も一昔前にはヤノアサッテであって、ある時期に関西のシアサッテをとり入れたことを示している。

岐阜県を中心にサ（ー）サッテが分布している。サーサッテはサ＋アサッテであって、このサは「次の」という意味の接頭辞、すなわち、「さらいねん」の「さ」と同じものである。

サ（ー）サッテは九州西端の種子島や屋久島にも見られるが、この分布は、サーサッテがシアサッテよりも古い語であり、かつては、西日本一帯にサーサッテが広がっていたことを思わせる。

奄美・沖縄地方では、ユーカとアサティヌナーチャが優勢である。ユーカは「四日」の意味であり、「しあさって」が「今日」から数えると四日めに当たることから生まれた表現である。沖縄本島のアサティヌナーチャは「アサティ（あさって）＋ヌ（の）＋ナーチャ（翌日）」の意味である。

