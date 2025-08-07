【8月8日】バスケ男子日本代表『FIBAアジアカップ2025』イラン戦｜テレビ放送・ネット配信

サウジアラビアのジッダで開催される『FIBA男子アジアカップ2025』が8月5日（火）に開幕する。

トム・ホーバスヘッドコーチが率いるバスケットボール男子日本代表（FIBAランキング21位）の2戦目の相手はイラン代表（同28位）。試合会場はキング・アブドゥラ・スポーツシティで、日本時間8日（金）20時10分ティップオフ予定だ。

『FIBAアジアカップ2025』に出場する男子日本代表［写真］＝野口岳彦

◆■『FIBAアジアカップ2025』日本代表vsシリア代表の概要

『FIBAアジアカップ2025』は、8月5日から8月17日まで行われるFIBAの国際大会。アジア・オセアニア地域の16チームが参戦し、4チーム1組のグループフェーズを経て、上位12チームが決勝トーナメントに進む。54年ぶりの優勝がかかる日本代表（FIBAランキング21位）は、シリア代表（同71位）、イラン代表（同28位）、グアム代表（同88位）と同じグループBに入った。

イランとの対戦は2023年2月に行われたワールドカップ予選以来となり、当時は富樫勇樹や河村勇輝、ジョシュ・ホーキンソンを要した日本代表が終始リードを保ち、最終スコア96－61で勝利している。同試合は当時東海大学2年生の金近廉が日本代表デビューを果たした試合で、6本の3ポイントを含む20得点の衝撃的な活躍を見せた。

あれから2年の月日が経ち、FIBAランキングでは日本代表が上回っているものの油断は許されない相手だけに、グループ予選突破のためには落とせない重要な試合になるだろう。

●『FIBAアジアカップ2025』グループ組み合わせ



【グループA】



オーストラリア代表（FIBAランキング7位）



カタール代表（FIBAランキング87位）



韓国代表（FIBAランキング53位）



レバノン代表（FIBAランキング29位）

【グループB】



グアム代表（FIBAランキング88位）



日本代表（FIBAランキング21位）



シリア代表（FIBAランキング71位）



イラン代表（FIBAランキング28位）

【グループC】



中国代表（FIBAランキング30位）



ヨルダン代表（FIBAランキング35位）



サウジアラビア代表（FIBAランキング65位）



インド代表（FIBAランキング76位）

【グループD】



ニュージーランド代表（FIBAランキング22位）



フィリピン代表（FIBAランキング34位）



チャイニーズ・タイペイ代表（FIBAランキング73位）



イラク代表（FIBAランキング92位）

アグレッシブなプレーで貢献する吉井裕鷹［写真］＝野口岳彦

◆■『FIBAアジアカップ2025』日本代表vsイラン代表のメンバー

日本バスケットボール協会は7月27日、『FIBAアジアカップ2025』に出場する男子日本代表（FIBAランキング21位）の登録ロスター12名を発表した。

大会前の強化試合で主軸を担ってきたジョシュ・ホーキンソン、テーブス海、西田優大、ジェイコブス晶らが順当に選ばれたほか、NBAサマーリーグ2025に参加していた馬場雄大と富永啓生、そして長らく日本代表を支えてきたベテランガードの富樫勇樹も追加招集された。

強化合宿では、国内外の大学でプレーするテーブス流河や渡邉伶音ら若手有望株などが多数選出されていたが、アジアカップ本大会のメンバー入りとはならず。メンバー候補リストから外れていた八村塁、渡邊雄太に加え、ラージリスト入りしていた河村勇輝もNBAシカゴ・ブルズと2Way契約に合意したことで選外となった。

今大会の日本代表でキャプテンを務めるのは、ホーキンソンと馬場の2人。なお、山粼一渉がリザーブメンバーとして日本代表の遠征に帯同することも発表されている。

●『FIBAアジアカップ2025』日本代表メンバー



【選手】



#2 富樫勇樹（PG／167センチ／31歳／千葉ジェッツ）



#4 ジェイコブス晶（SF／203センチ／21歳／フォーダム大学）



#7 テーブス海（PG／188センチ／26歳／アルバルク東京）



#13 金近廉（SF／196センチ／22歳／千葉ジェッツ）



#14 狩野富成（C／206センチ／23歳／サンロッカーズ渋谷）



#18 馬場雄大（SF／196センチ／29歳／－）



#19 西田優大（SG／190センチ／26歳／シーホース三河）



#23 ジャン・ローレンス・ハーパージュニア（PG／181センチ／22歳／サンロッカーズ渋谷）



#24 ジョシュ・ホーキンソン（C・PF／208センチ／30歳／サンロッカーズ渋谷）



#30 富永啓生（SG／188センチ／24歳／レバンガ北海道）



#91 吉井裕鷹（SF／196センチ／27歳／三遠ネオフェニックス）



#99 川真田紘也（C／204センチ／27歳／長崎ヴェルカ）

【リザーブ】



#20 山粼一渉（SF／200センチ／22歳／ノーザン・コロラド大学）

【スタッフ】



ヘッドコーチ：トム・ホーバス（JBA）



アシスタントコーチ：勝久ジェフリー（川崎ブレイブサンダース）



アシスタントコーチ：佐々宜央（琉球ゴールデンキングス）



アシスタントコーチ：冨山晋司（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：緒方博紀（JBA）



アスレチックトレーナー：一柳武男（JBA）



アスレチックトレーナー：古澤美香（JBA）



チームドクター：武田秀樹（NTT東日本関東病院）



テクニカルスタッフ：磯野眞（長崎ヴェルカ）



チームマネージャー：西村拓也（JBA）



アシスタントチームマネージャー：大木瀬音（JBA）



サポートスタッフ：保田延彦（JBA）

◆■『FIBAアジアカップ2025』日本代表vsイラン代表の放送・配信

テレビ朝日系列中継の特別ゲスト解説の渡邊（左）と、特別ゲストの比江島（右）［写真］＝FIBA Basketball

8月8日（金）に開催される『FIBAアジアカップ2025』グループフェーズ第2戦の日本代表vsイラン代表は、テレビ朝日系列で地上波生放送、DAZNとABEMAでライブ配信される。

テレビ朝日系列で地上波生放送では解説を元日本代表の五十嵐圭（新潟アルビレックスBB）が務め、SPブースターとして俳優の広瀬すず、ゲストにはお笑い芸人の澤部佑（ハライチ）、さらに特別ゲスト解説に渡邊雄太（千葉ジェッツ）と、特別ゲストで比江島慎（宇都宮ブレックス）が登場する予定だ。

【FIBAアジアカップ2025｜日本vsイラン グループフェーズGAME2】



・日時：2025年8月8日（金）20時10分ティップオフ



・対戦：男子日本代表 vs 男子イラン代表



・中継：テレビ放送あり／ネット配信あり

●テレビ朝日系列



・番組開始：8月8日（金）20時00分～21時54分



・キャスト



＜実況＞大西洋平



＜解説＞五十嵐圭（新潟アルビレックスBB）

●DAZN



・番組開始：8月8日（金）20時10分～



＜解説＞田中大貴（サンロッカーズ渋谷）

●ABEMA



・番組開始：8月8日（金）20時10分～



＜解説＞篠山竜青（川崎ブレイブサンダース）、髙田真希（デンソーアイリス）