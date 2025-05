東京ディズニーシー「ダッフィー＆フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ！」まとめ

ダッフィー&フレンズ20周年記念「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」

スペシャルグッズやスペシャルメニューなどが2025年7月3日(木)より新登場☆

「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」を開催中の東京ディズニーシーではダッフィー&フレンズ20周年を記念して、ドーナツを手に笑顔があふれるダッフィー&フレンズ7人の姿を描いた「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」のスペシャルグッズやスペシャルメニューなどが7月3日(木)より新登場!

20周年のテーマは、“ダッフィー&フレンズだからこそ見つけられる幸せ”。

日常の小さな幸せに気付くことができるダッフィーたちが、ドーナツを半分に割ると虹になることを発見したり、ドーナツの穴を通してみんなの笑顔を見つけたり、ほっこりと優しい気持ちになることができるようなデザインです。

また、同日より東京ディズニーシー・ホテルミラコスタで「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」のメニューを販売するほか、ディズニーリゾートラインでも特別なデザインのフリーきっぷを販売するなど、ダッフィー登場20周年をさらに盛り上げます。

「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」ストーリー

外で遊んでいるときにシャボン玉の中にある虹を見つけたダッフィーたちは家の中でもあちこち虹を探しています。

すると、だれかのお腹からグゥ〜という音が…

「たくさん遊んだからお腹が空いちゃったね。そうだ、いいものがあるよ!」

クッキー・アンがキッチンからドーナツを持ってきました。

「ねえ、ドーナツって、ふたつに分けたら虹の形になるんじゃない?」

うれしそうにシェリーメイが言いました。

ジェラトーニは、半分のドーナツに7色のクリームを塗ってみます。

「すごい!本当の虹みたい!」

「どうしてドーナツって穴があいているんだろう?」

ふしぎそうにダッフィーがつぶやきました。

「吹いたらラッパみたいな音がするのかな?」とオル・メル。

「描きたい景色を見つけるのに役立ちそう」とジェラトーニ。

「虫めがねみたいに、のぞきこんで見ることができるね」とリーナ・ベル。

「そこから私が目指す星が見えるかも!」ステラ・ルーは軽やかに踊ります。

ダッフィーがドーナツの穴をのぞくと、にっこりとしたみんなの顔が見えました。

「まるい世界に、笑顔がいっぱいだ」

おいしい香りと幸せそうな笑い声がケープコッド中に広がったのでした。

「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」スペシャルグッズ

ぬいぐるみバッジ/各2,700円

ダッフィー&フレンズが、いろいろな形のカラフルにトッピングされたドーナツに抱きついている姿のぬいぐるみバッジが登場するほか、

T シャツ(M/L)/各3,700円

ドーナツを嬉しそうに抱えたダッフィー&フレンズが背面にデザインされたTシャツに加え、

ショルダーバッグ3,900円/ヘアクリップ各1,300円/※全7種類を揃えることができるセットも販売します。

ショルダーバッグ、髪につけるヘアクリップなどの身につけグッズを販売します。

レジャーシート1,300円/ミニタオルセット2,300円/プレートセット2,900円/トレー2,900円/ステンレスマグカップ3,400円/クッション4,300円

また、おうちでのティータイムやピクニックをにぎやかに楽しめるグッズが登場。

ボールペンセット2,400円/ポストカード&シール850円/ふせん&メモ付1,200円

ステンレスマグカップやトレー、プレートセット、レジャーシートなどのグッズは、ドーナツを手に笑顔があふれるダッフィー&フレンズ7人全員がデザインされており、これらのグッズを使ってドーナツをおともにおやつの時間を楽しむのもオススメです。

そのほか、チョコドーナツの形のクッションや、さまざまなドーナツが描かれたミニタオルセットや文房具など、毎日の

生活が楽しくなるアイテムが登場します。

「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」スペシャルメニュー

ベイクドドーナツ550円/スーベニアプレート付きプラス750円

東京ディズニーシーのレストラン「ミゲルズ・エルドラド・キャンティーナ」では、「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」ならではのスペシャルメニューなどを販売。

しっとりした食感のレモン風味のベイクドドーナツは、いちごチョコソースをかけ、ダッフィーの形をしたチョコレートをトッピング。

カスタードプリン550円/スーベニアカップ付きプラス750円

また、クリーミーなカスタードプリンに、ホイップクリームをしぼり、いちごチョコソースやいちごキャンディチップをトッピングした華やかなスウィーツも新たに登場します。

ダッフィーのスペシャルセット(シーフード)2,380円

そのほか、現在販売中のダッフィーのスペシャルセット(シーフード)は、ゴロゴロ入った豆の食感とアサリの旨みが広がるスパイシーな味わいにリニューアル。

さらに、ダッフィーのスペシャルセット(ビーフ)やダッフィーのスペシャルセット(シーフード)、スペシャルサンドセットの3つのセットに付くスープは、夏にぴったりな冷製ビーツの豆乳ポテトスープとなって登場します。

スーベニアランチケース対象メニューにプラス1,300円

これらのメニューに合わせてご購入いただけるスーベニアランチケースには、ドーナツを手にはしゃぐダッフィー&フレンズ7人全員がデザインされています。

スーベニアタンブラーセット対象メニューにプラス1,500円

また、対象のソフトドリンクに付けることができるタンブラーセットは、ドーナツを嬉しそうに抱えたダッフィー&フレンズがデザインされたタンブラーと、ダッフィーのコースター、マドラーがついた3点セットで販売します。

ディズニーホテル

オチェーアノ“ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!”ブッフェ/7,700円(大人・土日祝日料金)

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの3つのレストランでも、7月3日(木)から9月15日(月)まで、「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」のスペシャルメニューを提供。

ベッラヴィスタ・ラウンジ“ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!”グルメディナーコース/17,000円

カラフルな色使いとドーナツのモチーフとともに、笑顔いっぱいのダッフィー&フレンズを表現した料理やスペシャルドリンクで、ゲストの皆さまに笑顔が広がるお食事のひとときをお届けします。

シルクロードガーデン“ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!”ディナーコース/14,000円

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは、7月3日(木)から8月27日まで「ダッフィー&フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ!」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

※売り切れ次第販売終了となります。

