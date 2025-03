(MCU)の主人公アガサ・ハークネスの将来はやや不透明な状態が続いている。果たして、来たる『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』『アベンジャーズ:シークレット・ウォーズ(原題)』に登場する可能性はあるのか?

このたび、アガサ役のキャスリン・ハーンが米テキサス州オースティンで開催されたイベント「SXSW(サウス・バイ・サウスウエスト)」に登場。米の取材にて、両作に出演するのかと尋ねられると、「そうは思いません。(出演するなら)今頃には分かっていますから」と答えた。

『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』の撮影はまもなく開始されるとみられるが、マーベル・スタジオは『アベンジャーズ』新2部作のキャストについて、キャプテン・アメリカ/サム・ウィルソン役のアンソニー・マッキー、ドクター・ドゥーム役のロバート・ダウニー・Jr.を除いては謎のままにしている。関係者に厳しい箝口令が敷かれていることも周知の事実で、仮にハーンが出演しているにせよ、単に何も言えないだけかもしれない。

なお「アガサ・オール・アロング」については、魔女リリア役を演じたパティ・ルポーンが、クリエイターのジャック・シェイファーに「シーズン2はやりません」と告げられたといた。プロデューサーのブラッド・ウィンダーバウムは「連続的なシリーズになる可能性」があるともしていたが、「確かにシーズン2はやってみたいですが、急ぐことはしません」とも付け加えており、具体的な計画ではないことを認めていた。

At , Kathryn Hahn shares if there will be a role for Agatha in the next movies and