スコルジャ＆原口復帰の浦和がG大阪を撃破！　4発快勝のFC東京も7戦ぶり白星／J1第30節

2024明治安田J1リーグ第30節が13日と14日に行われた。サンフレッチェ広島の連勝は「7」で止まった。敵地の鹿島アントラーズ戦で相手の先制を許したものの、ゴンサロ・パシエンシアの加入後初得点などで逆転に成功する。しかし、終盤に鹿島の17歳FW徳田誉にJ1初ゴールを許して追いつかれ、2−2のドローに終わった。敵地でアビスパ福岡と対戦したFC町田ゼルビアは、前半に中山雄太と昌子源が負傷交代するアクシデントが発生。それでも、後半に藤本一輝の2ゴールとナ・サンホの見事なコントロールショットで3点を奪い、町田は3試合ぶりの白星で首位に返り咲いた。

■J1第30節

■順位表

■今後の対戦カード

ホームでセレッソ大阪と対戦したヴィッセル神戸は序盤に2点を先行すると、後半に1点を返されたものの、逃げ切って3連勝。一方、C大阪は4連敗で8戦未勝利となった。マチェイ・スコルジャ監督が復帰した浦和は、敵地でガンバ大阪と激突。49分に関根貴大がヘディングシュートを叩き込んで先制すると、この1点を守り抜いて7試合ぶりの白星を掴んだ。なお、浦和の元日本代表MF原口元気は76分からのプレーで約10年ぶりのJ1出場となった。『国立競技場』ではFC東京と名古屋グランパスが対戦。FC東京は13分に東慶悟がゴール前のこぼれ球を押し込み先制すると、31分にはディエゴ・オリヴェイラがPKを沈めてリードを広げる。後半に入ってもFC東京の勢いは止まらず、65分に高宇洋、81分には仲川輝人が追加点を挙げる。85分に1点を返されたものの、4−1で勝利したFC東京はリーグ戦7試合ぶりの白星となった。ホームに湘南ベルマーレを迎え撃ったアルビレックス新潟は、8分に小野裕二が先制点を挙げ、32分には長倉幹樹がゴール前での落ち着きを見せて追加点をマーク。新潟が75分に谷口海斗がダメ押しの3点目を奪う。すると80分、湘南のルキアンが不要なラフプレーで一発退場。その後に数的不利の湘南に1点を返された新潟だったが、3−1の勝利で6戦無敗となった。ジュビロ磐田は敵地で柏レイソルを撃破。5分に渡邉りょうが試合の均衡を破ると、26分には中村駿がリードを広げる。序盤の2点を守り抜いて3試合ぶりの白星を掴んだ磐田は、17位湘南との勝ち点差を「1」に縮めた。京都サンガF.C.は退場者を出した横浜F・マリノスを下して3連勝。東京ヴェルディは北海道コンサドーレ札幌に2−0の完勝を収め、今季初の3連勝で横浜FMをかわして6位に浮上した。最下位サガン鳥栖は土壇場で勝ち越しを許し、打ち合いの末、川崎フロンターレに敗れた。今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。▼9月13日(金)川崎フロンターレ 3−2 サガン鳥栖ヴィッセル神戸 2−1 セレッソ大阪横浜F・マリノス 1−2 京都サンガF.C.▼9月14日(土)北海道コンサドーレ札幌 0−2 東京ヴェルディ鹿島アントラーズ 2−2 サンフレッチェ広島アビスパ福岡 0−3 FC町田ゼルビア柏レイソル 0−2 ジュビロ磐田FC東京 4−1 名古屋グランパスアルビレックス新潟 3−1 湘南ベルマーレガンバ大阪 0−1 浦和レッズ※()内は勝ち点/得失点差1位 町田(58/+24)2位 広島(56/+25)3位 神戸(55/+19)4位 鹿島(49/+10)5位 G大阪(48/+9)6位 東京V(44/−2)7位 横浜FM(41/+5)8位 FC東京(41/−1)9位 浦和(39/+6)10位 新潟(39/0)11位 C大阪(38/−3)12位 福岡(38/−5)13位 川崎F(37/+3)14位 名古屋(37/−5)15位 京都(37/−11)16位 柏(33/−10)17位 湘南(32/−6)18位 磐田(31/−13)19位 札幌(25/−23)20位 鳥栖(24/−22)【第29節延期分】▼9月18日(水)19:00 名古屋 vs 新潟【第31節】▼9月21日(土)18:00 鹿島 vs 柏19:00 浦和 vs FC東京19:00 町田 vs 札幌19:00 磐田 vs 福岡▼9月22日(日・祝)16:00 名古屋 vs 川崎F18:00 東京V vs 鳥栖18:00 新潟 vs 神戸18:30 広島 vs 横浜FM19:00 湘南 vs C大阪19:00 京都 vs G大阪