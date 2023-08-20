²è´üÅª¡ª¡ØÍÈ¤²¤Ê¤¤ÌýÎÔ·Ü¡Ê¥æ¡¼¥ê¥ó¥Á¡¼¡Ë¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ú¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net¤Ç¿Íµ¤¡Û
¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net¡×¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿µ»ö¤ä¸¡º÷¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô¤Î¥¤¥Á¿ä¤·¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤¿°ìºý¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net ¤ß¤ó¤Ê¤Î¸¡º÷No.1¥ì¥·¥Ô137¡Ù¤¬¿·È¯Çä¡ª
1985Ç¯¤Î»¨»ïÁÏ´©°ÊÍè¡¢¤À¤ì¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢È´·²¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢²è´üÅª¤Ê¥ì¥·¥Ô¤¬net¤Ç¤è¤¯ÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬¡ÖÍÈ¤²¤Ê¤¤¡×ÍÈ¤²¤â¤Î¡ª¡¡
ÎáÏÂ»þÂå¤Ï¡¢¼«Ê¬¤âÃÏµå¤â¾Ê¥¨¥Í¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÍÈ¤²¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸åÊÒ¤Å¤±¤¬¥é¥¯¥Á¥ó¡£¥«¥í¥ê¡¼¤â¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢°ìÀÐÆóÄ»¡ª
º£²ó¤Ï¡¢Ìý¤Ï¤¿¤Ã¤¿Âç¤µ¤¸1/2¤ÇOK¤Î¡ÖÍÈ¤²¤Ê¤¤¡ªÌýÎÔ·Ü¡Ê¥æ¡¼¥ê¥ó¥Á¡¼¡Ë¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÈ¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥«¥ê¥Ã¥«¥ê¤Î¤³¤í¤â¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢³Á¤Î¼ï¡£´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤Í¤®¤À¤¯¤Î¤¿¤ì¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È¤ò°ú¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡ØÍÈ¤²¤Ê¤¤¡ªÌýÎÔ·Ü¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
·Ü¤â¤âÆù ¡Ä¡Ä1Ëç¡ÊÌó250g¡Ë
¡Ò²¼Ì£¡Ó
¡¡¡¡¼ò¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸ 1
¡¡¡¡±ö¡Ä¡Ä¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
³Á¤Î¼ï¡Ä¡Ä20g
¡Ò¤Í¤®¤À¤ì¡Êº®¤¼¤ë¡Ë¡Ó
¡¡¤Í¤®¤ÎÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä4ÑÊ¬
¡¡¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1/4¤«¤±Ê¬
¡¡º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¿Ý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¥ì¥¿¥¹¤ÎÍÕ¡Ä¡Ä3Ëç¡ÊÌó60g¡Ë
¥È¥Þ¥È¡Ä¡Ä1¸Ä
¡Ò¿åÍÏ¤¾®ÇþÊ´¡Êº®¤¼¤ë¡Ë¡Ó
¡¡¾®ÇþÊ´¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡¡¿å¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
²¼¤´¤·¤é¤¨
¡¦·ÜÆù¤ÏÈé¤ÈÍ¾Ê¬¤Ê»éËÃ¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£¿È¤Î¸ü¤¤ÉôÊ¬¤ËÊñÃú¤ò¿²¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ³«¤¡¢¶Ú¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤Î¸ü¤ß¤ò¶Ñ°ì¤Ë¤¹¤ë¡£²¼Ì£¤ÎºàÎÁ¤ò¤Õ¤ê¡¢¼¼²¹¤ËÌó15Ê¬ÃÖ¤¯¡£
¡¦¥ì¥¿¥¹¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦¥È¥Þ¥È¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Ø¤¿¤ò¼è¤ê¡¢²£¤ËÉý5Ð¤ËÀÚ¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¡¡³Á¤Î¼ï¤òÆó½Å¤Ë¤·¤¿¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¤á¤óËÀ¤ÇºÙ¤«¤¯ºÕ¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤Ë¹¤²¤ë¡£·ÜÆù¤ÎÈé¤ÎÌÌ¤Ë¿åÍÏ¤¾®ÇþÊ´¤òÅÉ¤ê¡¢ÅÉ¤Ã¤¿ÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ³Á¤Î¼ï¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Þ¤Ö¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¡Ê1¡Ë¤ò¤³¤í¤â¤ÎÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¤ë¡£Ìó4Ê¬¾Æ¤¤¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤ÇÌó3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡¡´ï¤Ë¥ì¥¿¥¹¤È¥È¥Þ¥È¤òÀ¹¤ê¡¢·ÜÆù¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¤»¡¢¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¤Í¤®¤À¤ì¤ò¤«¤±¤ë¡£
³Á¤Î¼ï¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯·ÜÆù¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ö¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢²Ð¤ÎÄÌ¤ê¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÍÈ¤²¤Ê¤¤¥Á¥¥óÆîÈÚ¤ä¡¢ÍÈ¤²¤Ê¤¤¹õ¿Ý¿ÝÆÚ¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¤³¤Î°ìºý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÎÁÍýºî¤ê¤¬¤°¤ó¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net ¤ß¤ó¤Ê¤Î¸¡º÷No.1¥ì¥·¥Ô137¡Ù¤è¤ê¡Ë
´ØÏ¢µ»ö
¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸net¤Î¡Ö¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡¦¥Ù¥¹¥È5¤òÆÃÊÌÂç¸ø³«¡ª
¤Ê¤¹¤Î¡ØÍÈ¤²¤Ê¤¤ÆîÈÚÄÒ¤±¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô¡ÚÆÚ¤³¤Þ¤ò´Ý¤á¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¤Ë¡Û