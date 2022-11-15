ÆüËÜÂåÉ½¤ËÏ¯Êó¡ªÇ¾¿Ìâ»¤Î±óÆ£¹Ò¤¬WÇÕ½Ð¾ì¤Ø
23Æü¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÆüËÜÂåÉ½¡£
ÀèÆü¤Î»î¹ç¤ÇÇ¾¿Ìâ»¤òµ¯¤³¤·¤Æ¼º¿À¤·¤¿¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥ÈMF±óÆ£¹Ò¤Î¾õÂÖ¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¡ÖÇ¾¿Ìâ»¤«¤é²óÉü¤·¤¿²æ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÏËÜÆüºÆ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£ËÜÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2018Ç¯Âç²ñ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ì¤Ï0Ê¬¤À¤Ã¤¿±óÆ£¡£¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ò¥Ð¥Í¤ËÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢¤¤¤Þ¤äÀäÂÐÅªÂ¸ºß¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤éËÜÂç²ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á
¤â¤Ï¤äÃæÈ×¤Ë·ç¤«¤»¤ÌÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢ËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇËÜÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£