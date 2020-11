宇宙では水をこぼすと、無重力の影響で丸くなり空中に浮かぶことは広く知られている。このほどカナダの宇宙飛行士が 国際宇宙ステーション でハチミツの入れ物を開けたらどうなるのかを撮影し、多くの人の想像をかきたててSNS上で話題になっている。『Hindustan Times』『Republic World』などが伝えた。カナダ政府の宇宙開発機関である宇宙庁は先月29日、公式フェイスブックに「20年間継続して宇宙ステーションに人が滞在できたことを記念して、短い動画を見てお祝いしましょう!」というコメントとともに動画を投稿した。動画では、国際宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士のデイヴィッド・セント・ジャックスさん(David Saint-Jacques)が「これから無重力状態におけるハチミツの不思議な現象をお見せします」と説明している。手にはプラスチック製と思われる容器を持っており、中には非常に色の濃いハチミツが入っている。デイヴィッドさんが蓋を開けると、ハチミツは溶けたキャラメルのようにねっとりした状態で現れた。蓋を容器から離していくが、ハチミツは蓋に付いたまま伸びていく。容器と蓋から手を離すと、粘度が強いためか蓋は容器の方に引き寄せられ戻っていく。その後デイヴィッドさんは容器と蓋にくっついたままのハチミツを揺らしてみたり、ひねったりして遊んでいる。ひねったハチミツは艶があり、飴細工のようだ。この動画が今月7日にソーシャルサイト「Reddit」に投稿されると、3万9千件を超える「upvote(いいね)」が付き、530件以上のコメントが寄せられた。好奇心旺盛なユーザーたちからは「キャラメルみたいだな」「もし私が無重力を体験できるなら、95%の時間をこんな風に遊んで過ごすだろうな」「この動画を見たら、宇宙で人間の体内がどうなっているのか気になってきたよ」という声が届いている。またユーザーの1人が「彼らは宇宙船の中でどうやって科学的な結果を得るのだろう。私なら一日中遊んでしまうよ」というコメントには、「覚えておいてほしいのだけど、科学は遊んだ後に文字として書き出すのさ。そこの違いしかないんだ」「遊びは科学の一部だよ」と科学の本質を突いた返信が見受けられた。画像は『Hindustan Times 2020年11月10日付「Ever wonder what happens when you open a jar of honey in space? Watch to find out」(Reddit)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)