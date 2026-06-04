パスタ専門店のジョリーパスタは、2026年6月4日から「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」を、ジョリーパスタ公式アプリで抽選販売します。お食事券の有効期間は12月23日まで「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」では、イタリアの食材がモチーフのイラストやジョリーパスタのロゴをあしらった、オリジナルデザインのパスタ皿やカトラリー、グラス、ランチョンマットなど、セットで使えるアイテムをラインアップしています。レモン形のか