「ジョリーパスタの夏の福袋2026」の抽選は6月4日10時スタート！4000円分のお食事券に、パスタ皿やグラスなど、家でもジョリパ気分が楽しめるグッズ付き。

パスタ専門店のジョリーパスタは、2026年6月4日から「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」を、ジョリーパスタ公式アプリで抽選販売します。

お食事券の有効期間は12月23日まで

「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」では、イタリアの食材がモチーフのイラストやジョリーパスタのロゴをあしらった、オリジナルデザインのパスタ皿やカトラリー、グラス、ランチョンマットなど、セットで使えるアイテムをラインアップしています。

レモン形のかわいらしい調味料入れや、ジョリーパスタでも使われているパスタ、全国の店舗で使える4000円分の食事券も付いた、数量限定のお得な福袋となっています。

ジョリーパスタ公式アプリから抽選に応募し、後日店舗または宅配で受け取れます。購入は1人2個までです。

〈価格〉

店舗受け取り：1個5000円、2個1万円

宅配受け取り：1個5500円、2個1万500円（送料は一律500円）

〈抽選販売の受付期間〉

第1次：6月4日10時から8日18時

結果発表：6月10日10時ごろ

購入手続き期限：6月15日23時59分



第2次：6月10日10時から15日18時

結果発表：6月17日10時ごろ

購入手続き期限：6月22日23時59分

1次抽選で当選すると2次抽選には応募できません。1次抽選に落選した人は2次抽選に再度応募可能です。

また、1次抽選に応募していなくても、2次抽選に応募できます。

〈受け取り期間〉

店舗受け取り：7月21日から31日

宅配受け取り：7月下旬から順次発送

〈決済方法〉

ジョリーパスタ公式アプリで、クレジットカードまたはPayPay決済

受け取り店舗は抽選応募時に指定可能。ただし、応募後の受け取り店舗の変更はできません。また、1次抽選に落選後、2次抽選に応募する場合、受け取り店舗の変更はできません。

当選確定後、期日までに購入手続きを完了しないと当選が無効になります。購入手続きのなかったキャンセル分の繰り上げ抽選を行う場合があります。決済完了後のキャンセルはできません。

「ジョリーパスタの夏の福袋 2026」セット内容

・パスタ皿

縁に描かれたパスタを巻き取る、色鮮やかなフォークやスプーンのイラストをあしらったデザイン。くぼみのある形状で、100gのパスタをキレイに盛り付けられます。

磁器製で、電子レンジにも対応しています。

サイズは直径約200mm。

・カトラリーセット

ジョリーパスタがこだわった、パスタを食べやすい形状のフォークとスプーンのセット。持ち手にはジョリーパスタのロゴをあしらい、パスタ皿と合わせて、自宅でもジョリーパスタ気分を楽しめそうです。

サイズは、フォークが約206mm、スプーンが約186mm。

・グラス

ジョリーパスタの赤いロゴと、イタリアをイメージしたオリーブのイラストを配しています。ソーダガラス製で、クリアな見た目が涼しげです。

容量は、日常使いにもぴったりな285ml。

・調味料入れ

イタリア料理ではおなじみのレモンがモチーフの、コロンとしたかわいいフォルムの調味料入れです。

キッチンを華やかにしてくれる鮮やかなイエローで、側面にはジョリーパスタのロゴを立体的に施しています。

中身が少しずつ出る仕様で、量の調節もしやすそう。磁器製です。

サイズは直径約50mm、高さ約80mm。

・ランチョンマット

トマトやオリーブの模様をあしらい、食卓を華やかにしてくれるデザイン。パスタ皿やグラスと合わせて使いたくなる一品です。

サイズは約400×300mm。

・ジョリーパスタ スパゲッティ（100g×5束）

お店でも使われているというデュラム小麦100％のパスタ。計量の必要がない結束タイプです。

・ジョリーパスタお食事券 4000円分（500円×8枚）

全国のジョリーパスタで使えます。有効期間は26年7月18日から12月23日まで。

1回の食事で複数枚の使用が可能です。1枚で飲食代金（税抜）から500円が値引されます。

なお、売店商品は対象外です。

デザイン、色、仕様は変更になる場合があります。縫製製品は記載サイズと若干の誤差が生じる場合があります。

詳しくは特設サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部