ドジャースの大谷翔平選手が1番指名打者で先発出場。ツーベースヒットで5試合連続ヒットをマークです。ドジャースは敵地でダイヤモンドバックスと4連戦。これまで6月の大谷選手は絶好調。月別で最多のホームランを放つなど“ミスター・ジューン”の異名も付けられました。今年もその活躍が注目される第2打席。逆方向への打球はワンバウンドでフェンスに直撃し、大谷選手は悠々と二塁に到達。ツーベースヒットで5試合連続ヒットをマ