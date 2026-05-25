【3COINS（スリーコインズ）】で徐々に人気が高まっている推し活グッズに、またしても新しいアイテムが登場しました。せっかく集めた推しのグッズを、上手に収納できずに眠らせていたらもったいない！ そこで今回は、推し活がさらに捗る「新作グッズ」を紹介します。 増え続けるトレカをすっきり収納 さまざまなジャンルの推し活グッズとして人気のトレカを、すっきり収納したいときは「持ち手付きカードケ&