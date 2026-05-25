推し活がさらに捗るぅぅぅ♡【3COINS】コレクションをすっきり収納！「新作グッズ」

【3COINS（スリーコインズ）】で徐々に人気が高まっている推し活グッズに、またしても新しいアイテムが登場しました。せっかく集めた推しのグッズを、上手に収納できずに眠らせていたらもったいない！ そこで今回は、推し活がさらに捗る「新作グッズ」を紹介します。

増え続けるトレカをすっきり収納

さまざまなジャンルの推し活グッズとして人気のトレカを、すっきり収納したいときは「持ち手付きカードケース」がおすすめです。付属の仕切りは取り外し可能なため、カードのサイズに合わせて仕切りを調整すれば、サイズの異なるカードでもまとめて収納できます。持ち手付きのため、お部屋の中はもちろん、イベントに持って行くときにも便利です。

推し活だけでなく外出時や旅行中にも活躍

「缶バッジが入る小分けケース」は、公式サイトによると約縦7.5 × 横7.7 × 厚み1.6cmのため、一般的な缶バッジのサイズである直径5.7cmがスムーズに入ります。ケース自体にやや厚みがあるため、缶バッジ以外には、外出中や旅行中の小物を入れるアクセサリーケースとして使用するのもおすすめの使い方です。

カバー付きでホコリを防ぐ

お気に入りのフィギュアやぬいぐるみをきれいに飾るなら「支え付きディスプレイケース」が便利。ケースには長さの異なる2種類の支えがセットになっていて、フィギュアやぬいぐるみの大きさに合わせて、支えが選べるようになっています。カバーが付いているためホコリが付きにくく、汚れを気にせず飾れるのが嬉しいポイントです。

ついつい回したくなる回転式ディスプレイ

ぬいぐるみキーホルダーなど、ボリュームのあるキーホルダーを飾りながら収納できる「回るディスプレイラック」。台座が回転式なので狭いスペースに飾っていても、奥にあるキーホルダーを手前側に回転させて、見やすい位置に移動できます。かさばりやすいボリュームのあるキーホルダーを飾りながらすっきりと収納できる、一石二鳥のアイテムです。

推し活グッズの収納には【3COINS】の「新作グッズ」が大活躍！ 見た目がすっきりして出し入れもスムーズになるので、グッズ収集がますます楽しくなるはずです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる