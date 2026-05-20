ディズニーキャラクターをモチーフにした「ディズニー マイナンバーカードケース」が、8月下旬から、一般発売されることが決定。「粧美堂ONLINE STORE」にて先⾏受注販売がスタートした。【写真】クールなニックのデザインも！全10種類のラインナップ詳細■年齢や性別を問わない豊富なバリエーション今回、粧美堂より発売されるのは、個人情報をかわいくガードしてくれる「ディズニー マイナンバーカードケース」。