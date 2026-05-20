いすゞの国外専用ピックアップトラックほかを展示へいすゞ自動車とUDトラックスは2026年5月19日、自動車技術の展覧会「人とくるまのテクノロジー展2026」の出展概要を発表しました。ブースでは、最新技術のパネルや動画展示のほか、いすゞの最新BEV（バッテリー電気自動車）トラック「D-MAX EV」を展示します。今回いすゞとUDは、両ブランドの先進技術と社会課題に対するソリューションを紹介するブース出展を行います。【