毎日のフェイスケアをもっと心地よく、もっと本格的に楽しみたい方に注目の新アイテムが登場♡美容ブランド「ReFa（リファ）」から、新たなフェイスケアローラー「ReFa 3D MOTION（リファ3Dモーション）」が2026年6月17日（水）に発売されます。立体的に動くローラーと絶妙な圧で、エステティシャンの手技のような満足感を追求。フェイスラインや額、こめかみなど、細かな部分までフィットする