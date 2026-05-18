ReFaの新フェイスケア「リファ3Dモーション」で立体美あふれる印象へ

毎日のフェイスケアをもっと心地よく、もっと本格的に楽しみたい方に注目の新アイテムが登場♡美容ブランド「ReFa（リファ）」から、新たなフェイスケアローラー「ReFa 3D MOTION（リファ3Dモーション）」が2026年6月17日（水）に発売されます。立体的に動くローラーと絶妙な圧で、エステティシャンの手技のような満足感を追求。フェイスラインや額、こめかみなど、細かな部分までフィットする新感覚ケアをご紹介します。

立体的に動く新ローリング機能

「ReFa 3D MOTION」の最大の魅力は、ローラーの角度が自在に変化する「3Dモーションローリング」。

これまでのフェイスローラーとは異なり、顔の凹凸や立体感に合わせてフレキシブルに動くため、フェイスラインや鼻筋、こめかみなど細かな部分までしっかりフィットします。

肌に吸い付くような密着感が特徴で、表面だけでなく筋肉までアプローチするような立体的なケアを実現。

まるでエステティシャンの手が奥まで入り込み、やさしく押し流してくれるような感覚を目指して開発されています。

さらに、弾力性のある圧力によって、深くつまみ流すようなダイナミックな動きも可能に。毎日のセルフケアタイムを、より贅沢で満足感のあるひとときへと導いてくれます♪

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顔のあらゆるパーツにフィット

フェイスケアアイテムを選ぶ際、「細かい部分に使いづらい」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。

「ReFa 3D MOTION」は、顔全体の複雑な立体構造に着目して設計されているため、額や頬、フェイスラインはもちろん、鼻筋やこめかみなどにもスムーズにフィットします。

特に、薄着になる季節や写真を撮る機会が増える時期は、フェイスラインの印象が気になるもの。そんな時にも、自宅で簡単に本格的なフェイスケアができるのは嬉しいポイントです♡

また、約190gという扱いやすい重さで、長時間使っても負担になりにくい設計。毎日のスキンケアに自然に取り入れやすく、忙しい朝やリラックスタイムにも活躍してくれそうです。

高級感あるデザインにも注目

ReFaらしい洗練されたデザインも、「ReFa 3D MOTION」の魅力のひとつ。美しさと機能性を兼ね備えたフォルムは、置いておくだけでも気分が高まりそう♪

価格は27,280円（税込）。重量は約190gで、取扱説明書と保証書が付属しています。

2026年6月17日（水）より「ReFa GINZA」にて国内初展開を開始し、その後各市場で順次販売予定。店舗によって取り扱い状況が異なるため、購入前には各店舗への確認がおすすめです。

フェイスケアをもっと本格的に楽しみたい方や、自宅でエステ気分を味わいたい方にぴったりの新作アイテムです。

毎日のケアを特別な時間に♡

「ReFa 3D MOTION」は、立体的なローリング機能と心地よい圧で、毎日のフェイスケアをワンランク上へ導いてくれる注目アイテム。

顔の細かな部分までフィットする設計で、セルフケアでも満足感のある使い心地を叶えてくれます♡

自宅で手軽に本格ケアを楽しみたい方は、ぜひ新しいReFaのフェイスケアをチェックしてみてください♪