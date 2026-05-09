古い長屋や住宅が並ぶノスタルジックな風景が残る街、中津。静かな通りのマンション2階に、自分だけの秘密にしておきたくなるような一軒のカフェ「sumica PASTRIES&COFFEE（スミカ ペストリーズアンドコーヒー）」があります。 ここは、全品グルテンフリーの焼き菓子店です。これまでの「制限スイーツ」のイメージを鮮やかに覆す、驚きの美味しさに満ちています。 窓の外の穏やかな景