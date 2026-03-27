れいわ新選組の奥田芙美代参議院議員は2026年3月26日、自身のXで「オジサンたちよ。恥ずかしい。ここまでせんといかんのか」と怒りをあらわにした。

女性議員の92％が誹謗中傷経験という調査結果

奥田氏は同投稿で「毎日のように『死ね！』と奥田ふみよのdmや投稿コメントに、いい大人のくせに恥ずかしげも無くさもしい犯罪行為を重ねてくる人って、なんでことごとくオジサンばっかなの？？そしてそのうち1割程は未成年の男の子」と誹謗中傷してくる人の男性率が高いことを指摘する。

さらには、「オンナ（オバハン）だからと舐めとんのか！？！？」「これが正に日本社会に脈々と蔓延る悪しき男尊女卑」と「女性は攻撃して良い」という空気感が根強い現状を嘆き、「逆にオトコに媚びるオンナは出世するような腐った社会をみんなで変えるよ」と呼びかけた。

弁護士ドットコム株式会社が2025年7月に発表した、国会議員109人（内訳：男性議員81人、女性議員25人、性別無回答3人）を対象にした「誹謗中傷に対する政治家の意識調査」によると、女性議員のほうが誹謗中傷の経験にあった割合が高かった。さらには、「侮辱的・人格攻撃的な内容」が「ある」とした回答した女性議員は92％（男性議員は67.5％）と9割を超えており、女性議員が誹謗中傷にさらされやすい現状といえる。

また、奥田氏の投稿には「誹謗中傷はあかんとして女やから言われてる訳じゃないよ」「奥田さんの正論パンチ力が怖いんでしょうね 情けないオジたち」「いい年したおじさんとおじさん予備軍がスマホでポチポチして憂さ晴らししてるの想像すると恥ずかしい」といった声が寄せられた。