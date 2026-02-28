国際サッカー評議会(IFAB)は28日に年次総会を開催し、2026-27競技規則より交代に10秒の時間制限を設けることを決議した。違反した場合、交代出場予定の選手は最低60秒間のピッチ外待機を強いられる。IFAB公式サイトによると、10秒のカウントダウンは第4審判員などが交代ボードを掲げてからスタートする。交代で退く選手は10秒以内にピッチから出られなかった場合もピッチから去らなければいけない。その一方で交代出場する選手