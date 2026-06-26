気象庁によりますと26日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、午後10時29分ごろ山梨県東部・富士五湖を震源とする地震があり、山梨県の富士河口湖町で震度6弱を観測しています。また、山梨県の大月市で震度5強を観測したほか、神奈川県や静岡県でも震度5弱を観測しました。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定さ