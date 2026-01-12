ワタミが全国で展開する「焼肉の和民」は、2026年1月13日から25日までの期間、「新春・成人の日ウィーク特別企画」を開催します。来店時に公式LINEに登録しても特典が使える公式LINE会員限定で「食べ放題 早割クーポン」が利用できる今回の特別企画。期間中の平日は13時から17時、土日祝は14時から16時に入店すると、全ての食べ放題コースが10％オフでお得に楽しめます。来店時に、公式LINEに登録しても特典の利用が可能です。また