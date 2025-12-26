『国宝』（上・下、朝日文庫）は吉田修一さんによる小説です。歌舞伎の女形として芸の道を究める役者の生き様を壮大なスケールで描いた作品は、2025年に映画化されて大きな反響を呼びました。あらすじや読みどころなどを紹介します。「国宝」あらすじ『国宝』は2017年1月から2018年5月まで、朝日新聞朝刊で連載された小説です。2018年9月に単行本として出版され、2021年9月に文庫化されました。任俠の一門に生まれなが