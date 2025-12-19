見事な特大トップを決め、選手兼監督自らがチームをプラス域に転じさせた。セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）が12月18日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。アガリ6回、放銃0回の完璧なスタッツで、8万点台に迫る特大トップを持ち帰った。【映像】茅森早香、8万点台に迫る特大トップ（ダイジェスト）当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）、EARTH JETS・逢川恵夢（協会