チーズと果実が織りなす奥深い味わいで人気のスイーツブランド「ネコシェフ」から、心ときめく詰合せ缶が登場しました。今回発売された「ネコシェフ缶ベストセレクション」は、ブランドを代表する焼き菓子2種を詰め込んだ特別仕様。かわいらしい缶デザインと本格的な味わいは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです。物語性とおいしさを同時に楽しめる一缶に注目です♡ 人気焼き菓子2種を贅沢に 詰合せ