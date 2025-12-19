ネコシェフのベストセレクションが登場！チーズ好きに贈るご褒美缶

チーズと果実が織りなす奥深い味わいで人気のスイーツブランド「ネコシェフ」から、心ときめく詰合せ缶が登場しました。今回発売された「ネコシェフ缶ベストセレクション」は、ブランドを代表する焼き菓子2種を詰め込んだ特別仕様。かわいらしい缶デザインと本格的な味わいは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです。物語性とおいしさを同時に楽しめる一缶に注目です♡

人気焼き菓子2種を贅沢に

詰合せ内容は、カマンベールを練り込んだ生地にレモンピールを加えた「フィナンシェ」と、「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」の2種類。

フィナンシェは、チーズのコクと柑橘の爽やかさが重なり、軽やかな余韻が広がります。サンドクッキーは、北海道産牛乳とレモンを使った生地に、カマンベールチーズのチョコ※をサンド。

濃厚さと爽やかさのバランスが魅力です。

※チョコレートコーチングを使用（チーズ中カマンベール73％使用）

KFCの「ケンタお重」2025年末限定！家族で楽しむ贅沢おせち風セット

物語を感じるネコシェフ缶

価格：13個入3,000円（税込）

缶の天面には、ソフィちゃんの到着を心待ちにするネコシェフの姿、側面にはお菓子を楽しみにするソフィちゃんの様子が描かれています。

2匹の気持ちが交差するようなイラストは、眺めるだけでも癒やされるデザイン。食べ終わった後も、小物入れとして楽しめるのが嬉しいポイントです♪

内容：フィナンシェ×4個、サンドクッキー（カマンベール＆レモン）×9枚

※期間限定につき、無くなり次第終了

商品ラインナップ一覧

「サンドクッキー（カマンベール＆レモン）」



価格：9枚入1,188円（税込）／18枚入2,376円（税込）

※チョコレートコーチングを使用（チーズ中カマンベール73％使用）

「フィナンシェチェダーチーズ＆ショコラ」



価格：5個入1,404円（税込）≪期間限定≫

※チーズパウダー中チェダー60％使用

※数量限定につき、無くなり次第終了

「ネコシェフバーガー」



価格：2個入1,080円（税込）※要冷蔵商品

・チェダー＆クランベリー×1個（※チーズ中チェダー8％以上使用）

・ゴルゴンゾーラ＆イチジク×1個（※チーズ中ゴルゴンゾーラ7％以上使用）

ご褒美にも贈り物にも



ネコシェフの世界観とチーズ菓子の魅力を一度に味わえる「ネコシェフ缶ベストセレクション」。人気商品を詰め込んだ特別感のある内容は、特別な日のご褒美や大切な人へのギフトにもおすすめです。

期間限定のため、気になる方は早めにチェックして、ネコシェフが届ける幸せなティータイムを楽しんでみてください♡