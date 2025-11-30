TVアニメ『コウペンちゃん』第35話「起きられてえらい」の配信限定で初披露された、大人のペンギンさん初のキャラクターソング『一歩ずつ』のノンテロップED映像が、QTORY YouTubeチャンネルにて公開された。＞＞＞ノンテロップED映像カットやジャケット写真をチェック！（写真6点）日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。