11月28日に行なわれたU-17アジアカップ予選の第４節で、グループAの開催国・中国がスリランカと対戦。８−０で圧勝し、４連勝を飾った。13分に先制した中国は30分、41分にも加点。３−０で折り返すと、後半にも次々にネットを揺らし、スリランカを圧倒した。バーレーンに４−０、東ティモールに14−０、ブルネイに12−０と完勝していた中国は、これで４試合38得点０失点。バーレーン以外は明らかな弱小国とはいえ、ゴールラ