「恐ろしいほど強い」「まるで日本だ」止まらない中国が８−０圧勝！４試合で驚異の“38得点０失点”に海外驚愕！「もはや私の知っている中国ではない」「いつからこれほど強くなったのか」【U-17アジア杯予選】
11月28日に行なわれたU-17アジアカップ予選の第４節で、グループAの開催国・中国がスリランカと対戦。８−０で圧勝し、４連勝を飾った。
13分に先制した中国は30分、41分にも加点。３−０で折り返すと、後半にも次々にネットを揺らし、スリランカを圧倒した。
バーレーンに４−０、東ティモールに14−０、ブルネイに12−０と完勝していた中国は、これで４試合38得点０失点。バーレーン以外は明らかな弱小国とはいえ、ゴールラッシュが止まらない。
この結果に、海外のサッカーファンからはインターネット上で次のような声があがった。
「恐ろしいほど強い」
「もはや私の知っている中国ではない」
「いつからこれほど強くなったのか」
「高校生対中学生みたいだった」
「まるで日本のようだ」
「４チーム合わせて中国相手に360分間でシュートはわずか１本だけなんて想像できるか？ こんなのは何年も見たことがない」
「３、４試合見ても、中国のゴールキーパーがどんな姿なのかまだ分からない」
30日に行われる最終節で、中国は同じく４連勝のバングラディシュと対戦。引き分け以上で、本大会出場が決定する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
