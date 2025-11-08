WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月7日／デイ2）【映像】ラリージャパン、激震走った大クラッシュ（実際の様子）WRC第13戦『ラリージャパン』（6日〜9日開催）は、愛知・岐阜の両県を舞台に幕を開けたが、大会2日目、7日のSS3で今大会最大のアクシデントが発生した。Mスポーツ・フォードのジョシュ・マッカーリーン組が、競技スタートからわずか3つ目のスペシャルステージ（SS）で大クラッシュを喫し、デイ2