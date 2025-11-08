アメリカでチャットGPTとのやりとりが原因で自殺したとして、死亡した4人の遺族が開発元のオープンAIとサム・アルトマンCEOを提訴しました。原告側の団体やアメリカメディアによりますと、6日、西部カリフォルニア州の裁判所に提訴したのは、今年6月から8月の間に自殺した4人の遺族です。4人は17歳から48歳の男性で、遺族らは「チャットGPTによる過度な共感などが心理的依存を助長し、有害な妄想や自殺につながった」と主張してい