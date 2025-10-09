10日の「目の愛護デー」にあわせて、大分県別府市の眼鏡店が市内の中学2年生に今年もメガネをプレゼントしました。 【写真を見る】老舗眼鏡店が中学生にメガネをプレゼント10日は目の愛護デー大分 この取り組みは別府市に本店をおく創業116年のビューシッククギミヤが10月10日の「目の愛護デー」にあわせて実施していて今年で60回目を迎えます。 目がよく見えにくく、眼鏡を持っていない市内の中学