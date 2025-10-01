武豊騎手＝栗東・フリー＝が１０月１日、今年の凱旋門賞・仏Ｇ１（５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）の勢力図について語った。今年は参戦しないが、これまで日本人最多の１１度騎乗。「レベルは高いんじゃない、日本馬も含めて。面白そうやね。乗りたかったわ」と率直に明かした。今年参戦するクロワデュノール、ビザンチンドリーム、アロヒアリイはいずれも現地での前哨戦を勝利した。「３頭とも向こうで勝っ