米上院公聴会に出席した連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事＝２０２３年６月２１日/Drew Angerer/Getty Images/Fileワシントン（ＣＮＮ）米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事は２８日、トランプ大統領による自身の解任は違法だとして連邦裁判所に提訴した。クック氏は解任の一時差し止めを求めており、米東部時間２９日に審理が行われる予定。これまで外部からの干渉や政治介入は許されないとされてきたＦＲＢに対