元TOKIOの松岡昌宏（48）とお笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が16日深夜、テレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。現在の“蓄え”について語った。松岡は「僕は、人様に使うお金がなかったら、もう働かなくていいです。ぶっちゃけ。全然働かなくていいです。余裕です」とコメント。大吉も「僕が80まで生きるとして。年金も入れて。今ピンマイクを外しても、まあギリいける