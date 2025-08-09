石破首相（自民党総裁）は９日、長崎市での記者会見で、８日の党両院議員総会で臨時総裁選を実施する是非の確認手続きに入ったことを踏まえ、参院選での党惨敗の責任について「両院議員総会での意見や、党で進んでいる（参院選）総括を踏まえて適切に考えていきたい」と述べた。首相は、米国による関税措置など政策課題への対応に全力を挙げる考えも強調した。党内で首相に対する退陣圧力が強まる中、「色々なことが並行してい