バタバタ…ガハハハ 騒がしかったはずの隣の個室、誰一人おらずシー… 心霊・怪談・オカルト 時事ニュース キャリコネニュース バタバタ…ガハハハ 騒がしかったはずの隣の個室、誰一人おらずシーン 2025年8月9日 6時0分 ざっくり言うと ある50代女性が、家族と訪れた居酒屋での出来事を振り返った 隣の個室から「バタバタ」や「ガハハハ」などと騒音が聞こえたという しかし途中で席を立つと、隣の個室には「一人もいなかった」と気づいたそう