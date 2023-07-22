お笑いコンビ・麒麟の川島明（44歳）が、7月20日に放送された競馬番組「川島＆ノブ ウダ馬なし」（関西テレビ）に出演。一緒に旅行した芸人の地元での人気や振る舞いに「さんまさんやん！」と驚いたと語った。川島はこの日、「この間ね、急に島根行きたくなって。なんとなく。周りの人からも『島根のこの神社いいよ』って言われて、出雲大社もそうなんやけど、実はこれ目立ってないけどここが一番すごいパワーとか。土日休みやった