Aurora Mobile、Azuki Partnersと提携：「AI＋オムニチャネル」で不動産業界の人手不足を解決

Aurora Mobile株式会社

ここ2年、為替や投資環境の好転を背景に、世界中の投資家が日本の不動産市場に熱い視線を送っています。しかし、急増するビジネスチャンスの一方で、現地の不動産企業は高齢化と労働力の構造的な不足という難題に直面しています。この二重のプレッシャーの中、限られた現場チームが終わりのない「初期対応」から解放され、100％の力を高付加価値の「商談・成約」に集中するにはどうすればいいのでしょうか。

業界イノベーションの先駆者であるAzuki Partnersは、いち早く打開策を見出しました。Aurora Mobile（極光）傘下のEngageLabオムニチャネルプラットフォームとGPTBots AIエージェントを導入し、「AI不動産コンシェルジュ」システムを構築。現在、このプロジェクトはPoC（概念実証）段階で非常に高いROIポテンシャルを示しており、伝統的なサービス業のデジタル変革の優れたモデルケースとなっています。

コア課題：ベテラン人材が「初歩的な相談」に細分化されている

画像出典：Azuki Partners公式サイト

従来の不動産仲介モデルでは、顧客獲得は始まりに過ぎません。その後には非常に煩雑な初期コミュニケーションが待ち受けています。

- 人材のミスマッチ： ベテランコンサルタントの多くの時間が「物件の所在地」「予算の適合」「内覧予約」といった反復的な初歩的質問への対応に費やされ、本来注力すべき「成約」フェーズのリソースが分散しています。- 時差と言語の壁：海外バイヤーの増加により、深夜に届く英語の問い合わせに時差で返信が遅れると、見込み客の取りこぼしが発生しやすくなります。

Azukiの要望は極めて実践的です。AIに初期対応と顧客プロファイリングを任せ、コア営業が「商談・契約」に集中できる体制を実現したい、というものです。

打開策：「頭脳＋触角」でビジネスサイクルを再構築

サービスフローを再設計するため、Aurora Mobileは全ライフサイクルをカバーするインテリジェントなクローズドループをカスタマイズしました。

お客様の声：実戦で証明されたROIポテンシャル

- 24時間365日「秒単位」多言語対応（GPTBots）「不動産AIコンシェルジュ」の頭脳としてGPTBotsが企業内データ、外部DB、Webサイトと深く連携。深夜や休日も問わず、AIが24時間体制で物件問い合わせ、内覧予約、資料請求、FAQに自動対応。言語の壁を越え、顧客の希望条件に基づきパーソナライズされた物件提案を正確に行います。- ムニチャネルでの精密配信・管理（EngageLab）EngageLabの強力なリーチ力を活かし、AIが生成したフォローアップ内容をWhatsApp、SMS、Email、アプリ/Web Pushなど全チャネルで配信。同時に、シンプルで使いやすいCRM機能がインタラクションデータを自動蓄積し、顧客情報管理を容易にします。- シームレスな有人対応への引き継ぎ（LiveDesk）これが最終的な成約率向上のカギです。AIが初期相談と提案を担当し、顧客が有人による確認が必要な「契約」段階に進むと、LiveDeskを通じて全会話履歴と顧客ニーズを瞬時にベテラン営業へ引き継ぎ。営業担当は顧客の状況をすぐに把握し、核心ニーズに直結することで成約率を大幅に高めます。Azuki Partnersフロー図

Azuki Partners LLC 代表取締役（CEO）引地 強氏は、今回の協業について次のように評価しています：

「現時点ではまだPoC（概念実証）段階ですが、Aurora MobileのAIソリューションの可能性をすでに大きく感じています。日本チームのサポートは非常にきめ細かく、安心してシステム構築を進められました。

高品質な『メッセージ配信サービス』と『AI』の組み合わせ、そして非常に使いやすい『CRM』機能により、今後の顧客対応力の進化に大きな期待を寄せています。」

業界への示唆：専門家を「成約の本質」へ回帰させる

Azukiの実例は、労働力の構造的不足という課題に直面する中で、AIがもはや「チャットボット」にとどまらず、ビジネスチェーン全体を貫く実戦級エンジンであることを証明しています。

ルーチン業務はAIに、大型案件は人間に。Aurora Mobile（EngageLab & GPTBots）は、グローバルな視点を持つ革新企業とともに、AI時代のビジネス成長の新章を切り拓いています。

LiveDeskについて

オムニチャネル接続、すべてのインタラクションで卓越性を実現。

LiveDeskはAurora Mobile傘下のEngageLabが提供するオムニチャネルインテリジェントカスタマーサービスプラットフォームです。すべての顧客接点で統一された高品質なサービス基準を維持することに注力しています。

- 無制限シートの人間-AI協働： AIエージェントは包括的な顧客データに基づいてリアルタイム応答を提供し、人間エージェントとシームレスに協働してサービス品質を保証します。無制限のエージェントシートにより、企業はAIと人間が共に成長する新時代のサービスを構築できます。- グローバル接続のための統一インターフェース： 顧客がWhatsApp、LINE、Telegram、Messenger、公式ウェブサイト、アプリ、メールのいずれを通じて連絡してきても、チームはLiveDeskの統一インターフェースですべての返信を管理できます。- 効率と深さのための精密マッチング： ライブチャットとスマートチケッティングのデュアルサービスモデルにより、LiveDeskは各問い合わせタイプに最適なソリューションをインテリジェントにマッチングし、すべてのインタラクションを通じてブランドロイヤルティを強化します。

EngageLabについて

EngageLabは世界をリードするAI駆動型顧客エンゲージメントプラットフォームです。統合されたユーザーデータを活用し、安全な認証、オムニチャネルマーケティング、インテリジェントサポートを統合することで、企業が究極のコスト効率でライフサイクル全体の成長を実現できるよう支援します。

詳細情報については、以下までお問い合わせください：engagelab@marketing.com

GPTBots.ai（Aurora Mobile Group）について

GPTBots.aiは、Aurora Mobile（NASDAQ: JG）傘下のエンタープライズ向けAI エージェントプラットフォームであり、エンタープライズ顧客向けにノーコード／ローコードのAI エージェント開発、デプロイメント、管理を提供します。マルチモデルLLM統合とインテリジェントワークフロー自動化により、GPTBots.aiは組織が顧客サービスの高度化、ナレッジ管理の最適化、ビジネスプロセスの自動化を強化し、グローバルにデジタルイノベーションと変革を推進します。

Aurora Mobile Limited

Aurora Mobile Limitedは2011年に設立されたNASDAQ上場企業です。グローバル企業向けに、オムニチャネルエンゲージメント・AIマーケティング・AIカスタマーサポート・アイデンティティセキュリティを統合したデジタルインフラを提供しています。主力ブランド「EngageLab」およびAIプラットフォーム「GPTBots.ai」を通じて、企業のデジタルトランスフォーメーションを包括的に支援しています。

詳細はこちら：https://www.aurora-mobile.com/ja_JP

メディアお問い合わせ：marketing@aurora-mobile.com