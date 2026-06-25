【FIFAワールドカップ2026】チェコ代表 0ー3 メキシコ代表（日本時間6月25日／メキシコシティ・スタジアム）

【映像】チェコ代表DF、自陣ゴール前の “痛恨ミス”で崩れる瞬間（実際の様子）

クリアミスが試合を決定づけた。チェコ代表DFトマーシュ・ホレシュが自陣ゴール前でのクリアを相手選手に当ててしまい、そのこぼれ球から失点。ファンからも同情の声が寄せられた。

日本時間6月25日、FIFAワールドカップ2026グループA第3節でチェコ代表は共催国のメキシコ代表と対戦した。ラウンド32進出に向けて勝利が必須だったが、自分たちのミスによって勝ち点を逃す結果となった。

チェコ代表が0ー1と追いかける展開で迎えた61分、メキシコ代表はMFジルベルト・モラが右サイドを持ち上がると、ゴール前へ走り込んだ右SBホルヘ・サンチェスへラストパスを供給した。

モラのパスはチェコ代表GKマチェイ・コバールの脇下を抜けたものの、DFホレシュがゴール前でカバー。クリアすればピンチをしのげる場面だったが、近くで倒れていたサンチェスの体にボールを当ててしまう。すると、そのこぼれ球をFWフリアン・キニョネスに押し込まれ、痛恨の追加点を許した。

まさかのミスから生まれた失点はSNSでも話題に。ファンからは「やっちまったな」「痛いクリアミス」「これはツラい」「クリアミスは悲しい」など、同情の声が寄せられた。

その後、チェコ代表は90+4分にもダメ押しのゴールを許し、0ー3で敗戦。グループA最下位に終わり、20年ぶりのワールドカップはグループステージで幕を閉じることとなった。

（FIFAワールドカップ2026）