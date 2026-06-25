お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が、24日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。公私ともにお世話になっているというお笑いタレント・明石家さんま（70）のエピソードを語った。

さんまとの交流の話題になり、「プライベートで焼肉に行ったことある？」と切り出した吉村。「さんまさんって、必ず同じところに行く。焼肉ならここ、中華ならここ。あんなスーパースターなのに、たぶん3店舗か4店舗しかない」と説明した。

「なんでかな」と理由を観察するうち、行きつけの店には“さんま担当”のスタッフがいることが判明。食事中も繰り広げられるさんまのトークを邪魔しないよう、「カルビとナントカになります」などの声掛けは禁止。ドリンクも、身振り手振りで盛り上がるさんまの動作の合間を見計らって、すばやく提供されるという。

しかし、とあるイベントを開催した時のこと。さんまが「打ち上げはこの近くの叙々苑にしよか」と提案したが、そこには担当店員が不在だった。そこへいつもの専属スタッフが全員駆けつけたといい、「対応できないって本社が動いて。“じゃあ、我々が行きます”って、その日だけそこが西麻布の叙々苑になった」と明かした吉村に、MCの「かまいたち」濱家隆一は「これは凄いよ。もうこの世代でそこまでの伝説を作るってムズいですよね」と感心しきりだった。