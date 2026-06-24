俳優の天海祐希さん（58）が24日、コンビニエンスストアの発表会に登場。CMで共演した相葉雅紀さん（43）や櫻井翔さん（44）と、嵐について話したことを明かしました。



5月31日に行われた嵐のラストライブの前に2人と共演した天海さん。当時のエピソードについて「準備で待っている間に、まだラストコンサートの前だったんですけど、そこに向ける思いであるとか、ファンの皆さんへの思いを（聞いた）」と振り返り「おひとりおひとりと話したんですけど、同じようにおふたりおっしゃっていたので、“あぁそういう思いを持って挑んでいらっしゃるんだな”ってすごくしみじみと感じてしまって」と、2人の思いに感銘を受けたことを明かしました。

また、舞台などでは座長をつとめ、今回のCMでもコンビニエンスストアのオーナーを演じている天海さん。イベントで、リーダーを務めるうえで気をつけていることや考えていることを聞かれると「一番は“明日もこの現場に来たいな”って思ってもらえるようになるといいなと思いながらやっています」と回答。

そして「あまりにも後ろを振り返りすぎてもいけないと思うし、前を見すぎていてもいけないと思うし、いいあんばいで皆さんが笑顔になりつつ挑戦していくことであったり。例えば共に作り上げて大変な時間を過ごすことであっても、“それが楽しかったね”って後で言えるような、思い出になるような現場になったらいいなと思ってやっています」と語りました。

天海さんが登場したのは『セブン‐イレブンの日』発表会です。